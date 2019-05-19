أخبار مصر | "الأثار": المتحف الكبير آمن.. وانفجار الدائري بعيد عنه تمامًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأثار": المتحف الكبير آمن.. وانفجار الدائري بعيد عنه تمامًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الأثار، إن الانفجار الذي وقع بنزلة الطريق الدائري بالجيزة، يبعد عن المتحف الكبير بمسافة تزيد عن 400 متر.

وجاء ذلك في بيان رسمي للوزارة منذ قليل.

ومن ناحيته، أكد اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، والمنطقة المحيطة به، أن المتحف المصري الكبير آمن ولم تتأثر أيًا من مبانيه أو أسواره بالانفجار الذي وقع منذ قليل، عند منزل الطريق الدائري.

وأضاف "مفتاح" أن موقع الانفجار يبعد عن مبنى المتحف مسافة أكثر من 400 متر، وأن دولاب العمل بالمتحف يسير على الوجه الأكمل.