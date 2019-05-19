أخبار مصر | "الصيادلة" تنظم حفل إفطار بحضور نواب برلمان ونقباء الفرعيات (صور)‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصيادلة" تنظم حفل إفطار بحضور نواب برلمان ونقباء الفرعيات (صور)‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت نقابة الصيادلة أمس السبت، حفل إفطار، استقبل فيه المستشار محمد فكرى الحارس القضائي لنقابة الصيادلة وأعضاء اللجنة المعاونة له الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة فاتن عبد العزيز مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة السابق، والدكتور كريم بدر القيادي بحزب مستقبل وطن، الحضور وأبرزهم أعضاء من مجلس النواب وهم الدكتور عبد العزيز حموده ،والدكتور محمود سعد ، والدكتورة مرفت موسي.

كما حضر حفل الافطار نقباء النقابات الفرعية، الدكتور محمد الشيخ نقيب القاهرة، والدكتور محمد انسى نقيب الإسكندرية، والدكتورة نجوى هاشم نقيب الجيزة، والدكتور صفوت عبد المقصود نقيب الإسماعيلية، والدكتور مجدي ثابت نقيب القليوبية، والدكتور عصام ابو الفتوح نقيب الشرقية ، والدكتور محمد سرحان نقيب المنيا، والدكتور عبد الوهاب قوطة نقيب بورسعيد، والدكتور علاء حيا الله نقيب أسيوط، والدكتور أحمد النقيب نقيب قنا، والدكتور محمد الفاتح نقيب أسوان، والدكتور خالد النجدي نقيب دمياط، والدكتور هاني دنيا نقيب الغربية، والدكتور محمد فهمي نقيب كفر الشيخ، والدكتور أحمد زعلوك نقيب البحيرة، و الدكتورة منال عبد اللطيف القائم بأعمال نقيب السويس، والدكتور ربيع السوداني نقيب الفيوم، والدكتور مصطفى سلام نقيب المنوفية، و الدكتور عمر حسين القائم بأعمال نقيب جنوب سيناء ومن مجالس النقابات الفرعية حضر الدكتور محمد عبد الحميد أمين عام سوهاج، والدكتور محمد الهادي أمين عام شمال سيناء، والدكتورة مني راشد أمين صندوق الدقهلية، والدكتور أحمد القصيبي عضو مجلس نقابة الدقهلية.

استهل الحفل المستشار محمد فكري الصيادلة بتهنئة جموع الصيادلة والحضور بشهر رمضان المبارك، وأكد انه يطمئن كل الصيادلة والغيورين على المهنة ان هذه الفترة ستكون قصيرة، حيث اشار أنه و بمشاركة أعضاء لجنة تسيير الأعمال يتحركون في كل الاتجاهات لتحقيق أهداف الصيادلة وحل المشكلات التي تواجه المهنة ،داعياً إلي التكاتف لتحقيق آمال الصيادلة.

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من جانبه دعا الدكتور عبد الناصر سنجاب النقابات الفرعية للتعاون لحل مشاكل الصيادلة، مشيراً إلى أن النقابة تتواصل حالياً مع كافة الجهات لحل العديد من المشكلات مثل التكليف وقرار 499، مؤكداً ان الهدف المنشود هو الارتقاء بمهنة الصيدلة.

وأكدت الدكتورة فاتن عبد العزيز ان هذه الفترة هي فترة مؤقته هدفها الوصول للاستقرار واجراء الانتخابات.

ومن جانبه أكد دكتور كريم بدر، ان هدفنا واحد هو أن تكون النقابة افضل النقابات المهنية وذلك لن يكون الا بأيدي أبنائها و ان الاستقرار والنجاح لن يكون الا بتعاون جميع أطراف النقابة، مشدداً على أن النقابة يجب أن تكون سند و ظهر لكل الصيادلة وشدد أن هذا لن يتم الا بالتوحد.

وعقب الإفطار تمت مناقشة وتبادل الأراء في العديد من المشكلات التي تواجه المهنة واهمها التسعير والاكسبير و قرار ٤٩٩ و قرار ٢٠٠ والتكليف و قانون مزاولة المهنة ومشروع الهيئة العليا للأدوية ومشروع التأمين الصحي، وأكد الجميع على ضرورة التوحد لحل هذه المشكلات.