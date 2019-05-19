أخبار مصر | ننشر نتائج موسم كامل من أعمال الحفائر للبعثة المصرية الألمانية في المطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر نتائج موسم كامل من أعمال الحفائر للبعثة المصرية الألمانية في المطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الأثار المصرية بوزارة الأثار، ورئيس الجانب المصري في البعثة المصرية الألمانية العاملة في منطقة المطرية، إن البعثة عثرت على العديد من اللقى الأثرية خلال أعمالها في موسم ربيع 2019.

وأشار "عشماوي" إلى أن أعمال هذا الموسم شملت ثلاثة مناطق منهم منطقة جديدة تمامًا، وهي منطقة المعسكر، ومنطقة معبد نختنبو الأول، ومنطقة251 والمعروفة بشارع المعتصم، والتي تحتوى على ورش صناعية تؤرخ بالفترة من القرن السادس حتى الثانى قبل الميلاد.

المنطقة 251 وهي منطقة جديدة

وقال أيمن عشماوي، إن المنطقة 251 وهى منطقة جديدة تقع في الجانب الجنوبي الغربي من الموقع كشفت البعثة فيها عن جدار سميك من الطوب اللبن يمتد من الشمال للجنوب عرضه 4.40 م ومغطى من الخارج بطبقة من الملاط الأبيض. كما عثر غرب من هذا الجدار على أجزاء من أحجار منقوشة أهمها قطعة من الكوارتز عليها نقش يمثل اخناتون في صورة أبو الهول رافعًا يده وجزء من لوحه صور عليها "اذن" بالإضافة إلى تاجين لعمودين كما و12 دفنه في طبقة من عصر الرعامسة. Advertisements منطقة المعسكر

وعن منطقة المعسكر قال عشماوي إنه تم العثور فيها على العديد من القطع الأثرية المعاد استخدامها في الورش والتي تمثل أجزاء من عناصر المعبد المختلفة. وتتكون بعض هذه الأجزاء من تماثيل ملكية من الأسرة الـ 18 وأجزاء من قطع منقوشة من الحجر الجيرى المحروق، كما عثرت البعثة أيضا في الناحية الغربية من الموقع، على مبنى من العصر البطلمي يحتوي على أفران لصناعة الخبز. منطقة معبد نختنبو

أما منطقة معبد نختنبو فقال الدكتور ديترش راوو رئيس البعثة من الجانب الألماني، إنه تم العثور على مجموعة من كتل البازلت وكسر البازلت التي تحمل نقوش تمثل الأقاليم الجغرافية للوجه البحري في فترة عصر نختنبو الأول، وكتل أخرى من الجرانيت الأحمر كانت مستخدمة في معبد نختنبو الأول، وأجزاء من الحجر الجيرى تمثل جزء من مقصورة، بالإضافة إلى عناصر معمارية وأجزاء من تمثايل تشير إلى وجود معبد أقدم يرجع إلى عصر الملك مرنبتاح.