أخبار مصر | "أطفال بلامأوى بالسويس" تنقذ مشردا وتنقله لدار رعاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أطفال بلامأوى بالسويس" تنقذ مشردا وتنقله لدار رعاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام فريق أطفال بلامأوى بالسويس، بإنقاذ مشرد يبلغ من العمر 35 عاما، وتبين خلال دراسة حالته الأولية أنه متواجد بميدان الأربعين لديه إعاقة عقلية وليس لديه أي إثبات شخصية.

وتم تحرك الفريق مع الحالة، ونقله لدار "حياة" بالسويس، وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والشخصية له، وذلك استكمالا للجهود المبذولة التى تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعى للتعامل مع المشردين من كبار السن بلا مأوى وفى حملة ميدانية مستمرة في محافظة السويس.

ومن المقرر أن يتم اتخاذ ما يلزم نحو إعداد دراسة حالة له، حتى يتم دمجه في المجتمع على الوجه الأكمل وتقديم الخدمات الصحية.

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وتهيب الوزارة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى حالة مشرد بلا مأوى سواء كبار سن أو أطفال على الأرقام التالية 16349 – 01095368111 كما تستقبل الوزارة الرسائل على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعى فيسبوك.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر برنامجا متكاملا للحد من ظاهرة اطفال بلامأوي في 14 محافظة ومن خلال 17 وحدة متنقلة تجوب الشوارع والميادين من اجل انقاذ الاطفال والكبار بلامأوى.