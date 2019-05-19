أخبار مصر | وزيرة التضامن من أمريكا: التعليم الجيد أفضل سلاح يحتاجه المصريين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن من أمريكا: التعليم الجيد أفضل سلاح يحتاجه المصريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت غادة والى وزير التضامن الاجتماعى خلال زيارتها للولايات المتحدة الامريكية للمشاركة فى المنتدى السياسي رفيع المستوى حول الحماية الاجتماعية، فى الاحتفالية التى أقامها مجلس أمناء الجامعة الامريكية بالقاهرة فى متحف المتروبوليتان للفنون وتحديدا فى الجناح المصرى بالمتحف داخل معبد دندرة.

وألقت غادة والي الكلمة الافتتاحية وقالت "فى 100 عام، تنمو بعض المؤسسات وتنضج بينما تتلاشى بعض المؤسسات وتفقد الاتجاه، قبل 100عام، أستقبل المصريون الجامعة الأمريكية بحرارة ونمت بشكل مطرد لتصبح الجامعة الدولية الأكثر أهمية في مصر وبين الأهم في المنطقة مع 38000 خريج من 125 دولة حول العالم.

قامت الجامعة الأمريكية ببناء تراث قوي وتأخذ دورتها المئوية الثانية بفخر مع حرم جامعي جديد، أكبر 30 مرة من الحرم القديم، والمناظر الطبيعية الجميلة والمرافق الحديثة التي تخدم 5500 طالب وأكثر من 1500 من أعضاء هيئة التدريس والموظفين، حرم جامعي متقدم تكنولوجياً وصديق للبيئة، لكن الأمر لا يتعلق أبداً بالمباني بل يتعلق دائمًا بالناس ورؤيتهم وروحهم وشغفهم وقيمهم وكان هذا هو الثروة والقوة الحقيقية للجامعة الأمريكية بالقاهرة، AUC هي أيضا رمز للصداقة والعلاقة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة.

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وأضافت الوزيرة: لقد مضى 100 عامًا رائعًا بالنسبة للجامعة الأمريكية لكن ما هي 100 عام في بلد مثل مصر، مشيرة إلى إن الدولة التي تضم أكثر من 5000 سنة من الحضارة والمعبد الذي نحن فيه الآن ليس سوى شهادة على هذه الحضارة، وعلى الرغم من أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة يجب أن تحترم إنجازاتها وتحتفل بها، إلا أنها يجب أن تعتبر الذكرى المئوية الأولى مجرد أساس وقاعدة صلبة للمضي قدمًا وصعودًا في المائة عام القادمة. من الرائع الاحتفال بهذه المناسبة لمدة عام من الاحتفالات ، لكن في الوقت نفسه الدخول في حوار جاد حول مشاكل الحاضر ووضع رؤية للمستقبل ، وتجديد الالتزام بتزويد المصريين بأقوى سلاح هو "التعليم الجيد "، الاستثمار في الشباب وإعداد المصريين لغد أفضل.

وتابعت: أصبحت التحديات التي تواجه مصر والمنطقة اجتماعيًا وسياسيًا معقدة للغاية: كيف يمكن أن تساهم الجامعة الأمريكية في القاهرة والجامعة الأمريكية في جدول أعمال التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، ونحتاج إلى مشاركة أكبر من الطلاب في مشاريع تنمية المجتمع كجزء من تعليمهم لمعرفة بلدهم بشكل أفضل حتى يكون لدينا خريجين مجهزين بتعليم عالمي ولكنهم راسخون في مجتمعهم ، فخورون بتاريخهم وهويتهم في نفس الوقت يدرك كثيرا من منظور العالم.

إنني أحثكم على الدخول في حوار أعمق مع الجامعات الأخرى، ومع القطاع الخاص، ومع المجتمع المدني ككل، لمعالجة خطاب التنمية والمساهمة فيه ولمساعدتنا في إيجاد حلول مبتكرة وإجابات صالحة للأسئلة المعقدة.

وأكدت الوزيرة، علي القيام بإجراء حوار مكثف وحاسم لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية في مصر التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة، تحتاج إلى مائة الجامعة الأمريكية، تساعدنا في جذب المزيد من الجامعات الدولية، والتعاون والمساعدة في تشجيع الجامعات ومراكز البحوث العامة والخاصة القائمة بمزيد من مشاريع البحوث المشتركة وتبادل أكبر للخبرات.