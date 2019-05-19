انت الان تتابع «ورقي ولا تابلت».. غضب بسبب امتحان أولى ثانوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تابلت
أكد عدد من طلاب الصف الأول الثانوي العام، أنهم أدوا امتحان اللغة العربية، اليوم الأحد، ورقيًّا، وبعدما انتهوا من الإجابة تم إبلاغهم بضرورة أداء الامتحان إلكترونيًّا، مشيرين إلى أنهم دخلوا مرة أخرى على منصة الامتحانات الإلكترونية عبر أجهزة التابلت، وأجابوا عن معظم الأسئلة. بينما سادت حالة من الغضب بين أولياء أمور الطلاب، نتيجة إلزام المدارس أبناءهم بالتحويل من الامتحان الورقي إلى الإلكتروني بعد مرور أكثر من ساعة على أداء الطلاب الامتحان ورقيًّا.
وقالت "رشا سيد" إحدى أولياء الأمور: "ينفع بعد ما السيستم وقع وامتحنوا ورقي يسحبوا الورق بعد ساعة ونص ويقولوا ادخلوا إلكتروني؟! وطبعا الولاد لما حاولوا يدخلوا مع بعض النت وقع تاني، حتى لو عرفوا يدخلوا هيلحقوا يحلوا حاجة؟ ولا هو ادخل وخلاص عشان العدد لدخول المنصة يزيد. يعني إيه يدخلوا على المنصة قبل الوقت
وقالت "رشا سيد" إحدى أولياء الأمور: "ينفع بعد ما السيستم وقع وامتحنوا ورقي يسحبوا الورق بعد ساعة ونص ويقولوا ادخلوا إلكتروني؟! وطبعا الولاد لما حاولوا يدخلوا مع بعض النت وقع تاني، حتى لو عرفوا يدخلوا هيلحقوا يحلوا حاجة؟ ولا هو ادخل وخلاص عشان العدد لدخول المنصة يزيد. يعني إيه يدخلوا على المنصة قبل الوقت ما يخلص بربع ساعة؟! حرام والله الولاد في المدارس من الساعة 7 الصبح وتعب أعصاب وصيام وحرقة دمنا دي ليه؟ عشان يثبت نجاح التجربة المزيف".
خالد صفوت، مؤسس اتحاد ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية، قال إن "ما يحدث الآن في امتحانات الصف الأول الثانوي أمر لا يصدقه عقل ولا منطق"، مشيرا إلى أنه عند بدء الامتحانات الورقية أعلنت مدارس تأخر وصول أوراق الامتحانات، كما تم رصد تداول نماذج امتحانات اللغة العربية عبر صفحات الغش وبين الطلاب.
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