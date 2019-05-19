سفير تنزانيا يزور جامعة الإسكندرية لبحث التعاون الأكاديمى (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام السفير عيسى سليمان ناصور، سفير تنزانيا بالقاهرة والوفد المرافق له بزيارة جامعة الإسكندرية اليوم الأحد، وكان في استقباله الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعـة الإسكندريـة، لمناقشة سبل التعاون بين جامعة الإسكندرية، والجامعات التنزانية، وإمكانية مساهمة جامعة الإسكندرية في تقديم الدعم والخدمات الطبية والإستشارية، والبرامج التدريبية والتعليمية للجامعات والطلاب بتنزانيا، فضلاً عن مناقشة ترتيبات إرسال قافلة طبية لتنزانيا، لإجراء عمليات في تخصصات جراحة الأطفال وطب وجراحة العيون.

وأكد الدكتور عصام الكردي، أن جامعة الإسكندرية ضاعفت عدد المنح الدراسية المقدمة للطلاب الأفارقة في مرحلتي البكالوريوس، والدراسات العليا، إلى 50 منحة في التخصصات المختلفة، انطلاقاً من حرص الجامعة على التواصل مع الدول الأفريقية، والقيام بدورها الإقليمي تجاه دول الجوار، كما رحب بالتعاون مع جامعات تنزانيا في تقديم المنح الدراسية وفقاً لإحتياجاتها، وتنظيم برامج تدريبية مكثفة في تخصصات جراحة الأطفال وطب وجراحة العيون.

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وشدد الكردي، على أن جامعة الإسكندرية ترحب بإستقبال الطلاب التنزانيين للدراسة في البرامج الدولية المختلفة بجامعة الإسكندرية، لإكتساب المهارات العلمية والعملية التي يحتاجونها.

من جانبه، أكد السفير التنزاني، حرص طلاب بلاده على الدراسة بجامعة الإسكندرية، نظراً لتوفر برامج دراسية وأكاديمية متميزة ودولية، ساهمت في الإرتقاء بتصنيف الجامعة كافة والتصنيفات الدولية الكبرى.

وأشاد السفير التنزانى، بدور مصر في أفريقيا منذ تولي الرئيس الراحل جمـال عبدالناصر، كما أشاد بالجهود المبذولة حالياً من الدولة المصرية، وريادتها في أفريقيا، خاصة بعد رئاسة مصر للإتحاد الأفريقي، واختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرئاسته لعام 2019، والذي يعكس اتجاهاً قوياً لدى مصر للإهتمام بالقضايا الأفريقية، والإتجاه بشكل كبير للتعاون مع دول القارة السمراء.

سفير تنزانيا يزور جامعة الاسكندرية لبحث التعاون الأكاديمى

سفير تنزانيا يزور جامعة الاسكندرية لبحث التعاون الأكاديمى