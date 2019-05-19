شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: الانتهاء من فحص 56.5 مليون مواطن خلال «100 مليون صحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، الانتهاء من فحص 33 ألف و105 وافداً من غير المصريين المقيمين على أرض مصر، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمسح وعلاج اللاجئين والأجانب «ضيوف مصر» من فيروس «سي»، موضحةً أن المبادرة تم إطلاقها رسمياً في الأول من شهر مايو الحالي وتستمر حتى سبتمبر المقبل.

وقالت وزيرة الصحة والسكان في تصريحات صحفية، الأحد، إن المبادرة الرئاسية تستهدف مسح الوافدين من الأطفال من سن 12 إلى 18 عاماً، والكبار من عمر 18 عاماً دون حد أقصى للعمر، وذلك بـ309 نقاط مسح موزعة على محافظات الجمهورية المختلفة، مؤكدةً تحويل المصابين إلى وحدات الفيروسات الكبدية، لتلقي العلاج بالمجان.

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وأوضحت وزير الصحة والسكان، أن أكثر الجنسيات التي ترددت على نقاط المسح هم السوريون، يليهم الفلسطينيون، ثم السودانيون، مؤكدةً إجراء اختبارات المسح وصرف العلاج بالمجان لجميع الوافدين على أرض مصر بالتساوي مع المصريين، تنفيذاً للتكليفات الرئاسية الصادرة في هذا الشأن.

كما أعلنت وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من فحص 56 مليون و468 ألف مواطن بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس (سي) والكشف عن الأمراض، المنعقدة تحت شعار (100 مليون صحة)، وذلك منذ انطلاق المبادرة وحتى مساء أمس.

وأوضحت الوزارة، أنه تم فحص 49 مليون و768 ألف مواطن ضمن المبادرة الرئاسية بمراحلها الثلاث، بالإضافة إلى فحص 3 ملايين و100 ألف طالب من طلاب المرحلة الثانوية، كما تم فحص 3 ملايين و600 ألف طالب بالمرحلة الإعدادية، مشيراً إلى أنه تم مد فترة المسح في 309 نقاط مسح منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 41 نقطة مسح في المنافذ البرية والجوية والبحرية، وذلك حتى نهاية العام الحالي 2019، حرصاً على مسح كافة المواطنين.

ولفتت «زايد» إلى أنه يمكن للمواطنين التعرف على أقرب نقطة مسح من خلال الاتصال بالخط الساخن 15335، أو الدخول على الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg والذي يتضمن أماكن ومراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية.