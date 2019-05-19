شكرا لقرائتكم خبر عن مرسوم أميري بالموافقة على اتفاقية الربط الإلكتروني بين مصر والكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مصدر مطلع لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت، عن صدور مرسوم أميري كويتي، بالموافقة على مذكرة التفاهم بين الحكومتين المصرية والكويتية، بشأن ربط أنظمة القوى العاملة بين البلدين إلكترونياً.

وأوضح المصدر أن المذكرة نصت على تشكيل اللجنة الفنية «المصرية- الكويتية» المشتركة، وتضم 3 من المختصين في مجالات نظم المعلومات، والتشغيل الخارجي، والعلاقات الخارجية، ومن مهامها التشاور حول المتغيرات التي قد تطرأ على بنود البرنامج، لإتخاذ الإجراءات المناسبة نحو إضافة أو حذف أي بنود فيه، وتذليل العقبات والمصاعب التي تواجه عملية التنفيذ.

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وستقوم وزارة القوى العاملة في مصر، بموجب مذكرة التفاهم، بتوفير العمالة القادرة على العمل وفقا للمهن المطلوبة، والتي لديها الخبرة المناسبة، مع فرصة العمل المعروضة من صاحب العمل، وطبقا للإختبارات التي تتم.

كما تنص المذكرة على تزويد منافذ الخروج التابعة لكل طرف، بأسماء العاملين الذين سيعبرون الحدود إلى الطرف الآخر.

وقد صرح الشهر الماضي نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية لشؤون قطاع الموارد البشرية والمالية، سلطان الشعلاني، بأن مذكرة التفاهم الموقعة بين الكويت ومصر، لإتمام الربط الإلكتروني لإستقدام العمالة المصرية، تنتظر عرضها على مجلس الوزراء الكويتي لإعتمادها، مشيراً إلى أنه بمجرد اعتمادها، ستدخل حيز التنفيذ مباشرة، ويتم البدء فعلياً في تطبيق الربط الإلكتروني بين أنظمة البلدين.

يشار إلى أن منظومة الربط الإلكترونى بين وزارة القوى العاملة المصرية، ووزارة الشؤون الإقتصادية الكويتية، ستضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، وتحد من العمالة الهامشية، لصالح استقدام عمالة مصرية يحتاجها سوق العمل الكويتى.