شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: تمويل 351 مشروعًا جديدًا في 14 محافظة بـ3 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق صندوق التنمية المحلية التابع لوزارة التنمية المحلية على تمويل 351 مشروعاً جديداً صغيراً ومتناهى الصغر في 14 محافظة بقروض بلغت 3 ملايين

جنيه، ليبلغ إجمالى القروض التي أقرضها الصندوق للمستفيدين 25 مليون جنيه منذ بداية العام المالى الحالى وحتى الآن.

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وأوضح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية في تصريحات صحفية، الأحد، أنه تم إتاحة تمويل إضافي ثانى لصندوق التنمية المحلية لتمويل

مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر يبلغ 5 ملايين جنيه، بعد أن استنفذ الصندوق القروض التي تم إتاحتها خلال العام المالى الحالى وتبلغ 15 مليون جنيه

خلال 6 أشهر فقط، مشيرًا إلى أنه تم استنفاذ التمويل الإضافى الأول الذي تم إتاحته من موارد الصندوق ويبلغ 7 ملايين جنيه، وتمت الموافقة على إتاحة

تمويل إضافى ثانى يبلغ 5 ملايين جنيه لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب والمرأة في القرى.

وأشار «شعراوي» إلى أن الصندوق وافق منذ بداية العام المالى وحتى الآن على إقراض 3251 مشروعاً وبلغت نسبة المشروعات التي نفذتها المرآة 66%

من إجمالى المشروعات واحتلت محافظة المنيا المركز الأول في عدد المشروعات المنفذة بعدد 593 مشروعاً يليها محافظة الدقهلية 561 مشروعاً ثم محافظة

الغربية 377 مشروعاً.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة تبسيط الإجراءات على الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة باعتبار هذه النوعية من المشروعات احد الركائز

الأساسية للتنمية الاقتصادية ودفع عجلة النمو الاقتصادى ومواجهة البطالة وخلق فرص عمل للشباب والمرأة، مشيرًا إلى أن صندوق التنمية المحلية يقوم

بإعداد دراسة جدوى المشروع دون أن يتحمل طالب القرض أية أعباء ويوافق على قبول اقراضه وفق عدة اعتبارات أهمها انخفاض التكلفة الاستثمارية

لفرص العمل الواحدة، وتحقيق هدف التكامل مع مشروعات تنموية أخرى بالنطاق المحلى وقصر فترة سداد القرض ومراعاة الحفاظ على البيئة والاستفادة من

الخامات المحلية والبيئة المتاحة على المستوى المحلى.