شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى من صعوبة «النماذج الورقية بعربي أولى ثانوي» بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عدد من طلاب الصف الأول الثانوي، تأخر الامتحان بعد فشل تشغيل «السيستم»، وأنه تم توزيع 3 نماذج من أسئلة الامتحان، مشيرين إلى أن الامتحان كان صعبًا وخصوصًا في أسئلة البلاغة والنحو.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الصف الأول الثانوي هذا العام 28 ألفًا و719 طالبًا وطالبة، يؤدون الامتحانات في 107 مدارس بنطاق المحافظة، خلال الفترة من الأحد 19/5 وحتى الخميس 30/5 الجاري.