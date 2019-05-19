شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام حركة الإقلاع والهبوط للرحلات الدولية والداخلية بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد انتظام حركة الإقلاع والهبوط للرحلات الدولية والداخلية لشركة مصر للطيران فى المواعيد المقررة لها طبقًا لجدول التشغيل. وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن حركة إقلاع وهبوط الطائرات تسير بشكل منتظم وفقًا للمواعيد المقررة لها بجدول التشغيل خاصة رحلات شركة مصر للطيران المتجهة إلى الدول الأوروبية والتى سجلت انتظامًا فى كل الرحلات رغم ارتفاع كثافة التشغيل منذ الساعات الأولى من صباح اليوم. Advertisements

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