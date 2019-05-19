الانتهاء من فحص 33 ألفا و105 وافدين من غير المصريين بـ100 مليون صحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مبادرة 100 مليون صحة الانتهاء من فحص 33 ألفا و105 وافدين من غير المصريين المقيمين على أرض مصر، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمسح وعلاج اللاجئين والأجانب "ضيوف مصر" من فيروس "سى"، موضحةً أن المبادرة تم إطلاقها رسمياً فى الأول من شهر مايو الحالى وتستمر حتى سبتمبر المقبل.

وأشارت مبادرة 100 مليون صحة أن المبادرة الرئاسية تستهدف مسح الوافدين من الأطفال من سن 12 إلى 18 عاماً، والكبار من عمر 18 عاماً دون حد أقصى للعمر، وذلك بـ309 نقاط مسح موزعة على محافظات الجمهورية المختلفة، مؤكدةً تحويل المصابين إلى وحدات الفيروسات الكبدية، لتلقى العلاج بالمجان. وأوضحت مبادرة 100 مليون صحة أن أكثر الجنسيات التى ترددت على نقاط المسح هم السوريون، يليهم الفلسطينيون، ثم السودانيون، مؤكدةً إجراء اختبارات المسح وصرف العلاج بالمجان لجميع الوافدين على أرض مصر بالتساوى مع المصريين، تنفيذاً للتكليفات الرئاسية الصادرة فى هذا الشأن. Advertisements ويشار إلى أنه تم الانتهاء من فحص 56 مليونا و468 ألف مواطن بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على فيروس (سى) والكشف عن الأمراض، المنعقدة تحت شعار (100 مليون صحة)، وذلك منذ انطلاق المبادرة وحتى مساء أمس. جدير بالذكر أنه تم فحص 49 مليونا و768 ألف مواطن ضمن المبادرة الرئاسية بمراحلها الثلاث، بالإضافة إلى فحص 3 ملايين و100 ألف طالب من طلاب المرحلة الثانوية، كما تم فحص 3 ملايين و600 ألف طالب بالمرحلة الإعدادية، مشيراً إلى أنه تم مد فترة المسح فى 309 نقاط مسح منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 41 نقطة مسح في المنافذ البرية والجوية والبحرية، وذلك حتى نهاية العام الحالى 2019، حرصاً على مسح كافة المواطنين. ويمكن للمواطنين التعرف على أقرب نقطة مسح من خلال الاتصال بالخط الساخن 15335، أو الدخول على الموقع الإلكترونى للمبادرة www.stophcv.eg والذى يتضمن أماكن ومراكز علاج فيروس سى والأمراض غير السارية.

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