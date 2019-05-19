شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة فرانكفورت الألمانية تدرس إقامة معرض عالمى للنسيج فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وزارة التجارة والصناعة لقاءً موسعا مع ممثلى هيئة معارض فرانكفورت الألمانية، برئاسة "أو بيم" عضو مجلس إدارة الهيئة، لاستعراض خطة إقامة معرض تجارى دولى للصناعات النسيجية فى مصر خلال الفترة المقبلة.

شارك فى اللقاء مجدى طلبة، نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، وأحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجارى، وإيمان حسنى، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للملابس الجاهزة والمفروشات. وقالت الوزارة إن اللقاء تناول خطة هيئة معارض فرانكفورت لإقامة معرض تجارى دولى لأول مرة على أرض مصر، يستهدف التركيز على كل حلقات الصناعات النسيجية، مشيرا إلى أن المعرض سيمثل منصة مهمة لالتقاء المصدرين والمستوردين من حول العالم، وتبادل الخبرات ووجهات النظر فى هذا المجال، فضلا عن عقد صفقات تجارية تصب فى صالح كل الأطراف.

وأوضحت الوزارة، أن إقامة المعرض تتوافق مع خطة الحكومة وتوجهها لجعل مصر محورا تجاريا استراتيجيا يخدم المنطقة وقارة أفريقيا، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تطوير صناعة المعارض، حتى تصبح مصر مركزا إقليميا وعالمياً للمعارض الدولية، مع تحقيق أقصى استفادة من الخبرات العالمية والأوروبية بصفة عامة، والألمانية بصفة خاصة، فى مجال تنظيم المعارض الدولية.

وبدوره، قال أو بيم، عضو مجلس إدارة هيئة معارض فرانكفورت الألمانية، إن الهيئة تتعاون مع مصر فى مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات منذ 100 سنة، وتسعى لإقامة هذا المعرض الكبير فى مصر، فى ضوء مكانتها وموقعها الجغرافى المتميز فى قلب المنطقة العربية وقارة أفريقيا، فضلا عن كونها قلعة صناعة النسيج والقطن فى الشرق الأوسط. متابعا: "نسعى لإعداد كل المعلومات والدراسات الخاصة بالمعرض، وعقد اللقاءات وورش العمل مع الجهات المعنية فى مصر، من الحكومة أو القطاع الخاص، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد المعرض المهم".