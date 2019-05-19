انت الان تتابع امتحانات أولى ثانوي..تابلت في 3 مدارس فقط بالقليوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تابلت الثانوية - أرشيفية
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بقيادة طه عجلان، وجود خلل بالمنصة على مستوى المحافظة، يؤدي الطلاب بالمدارس على مستوى المحافظة امتحان مادة اللغة العربية، اليوم الأحد، ورقيا، بنسبة 99.5%، فيما عدا 3 مدارس بالمحافظة يؤدي طلابها الامتحان إلكترونيا وهي مدارس "الشموت، والسادات، وبطا" الثانوية. وأكد "عجلان" أن المديرية أنهت كل استعداداتها لاختبارات نهاية الفصل الدراسى الثانى للصف الأول الثانوى، وفقا للنظام الجديد للعام الدراسى 2018-2019، حيث يؤدى، صباح اليوم الأحد، 39 ألفا و252 طالبا الاختبارات فى 12 إدارة تعليمية.
وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات برئاسة وكيل الوزارة وعضوية عاطف سلامة وكيل المديرية، والدكتور محمد عبد الرشيد مدير عام التعليم العام، وكل من مديرى التعليم الثانوى والتطوير التكنولوجى لمتابعة سير الاختبارات والتعامل الفورى مع أى طارئ. وأشار "عجلان" إلى أن الطلاب كانوا من المفترض أن يؤدوا اختبار اللغة
وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات برئاسة وكيل الوزارة وعضوية عاطف سلامة وكيل المديرية، والدكتور محمد عبد الرشيد مدير عام التعليم العام، وكل من مديرى التعليم الثانوى والتطوير التكنولوجى لمتابعة سير الاختبارات والتعامل الفورى مع أى طارئ.
وأشار "عجلان" إلى أن الطلاب كانوا من المفترض أن يؤدوا اختبار اللغة العربية على فترتين صباحية للمدارس الحكومية من 9 إلى 12 ظهرا، ومسائية للمدارس غير الحكومية من 1 إلى 4 عصرا وبزمن 3 ساعات، مؤكدا أن الاختبار الإلكترونى هو الأصلى للطلاب ولن يتم اللجوء إلى الاختبار الورقي فى بداية الامتحان الإلكترونى إلا فى حالة الضرورة القصوى، وبعد التأكد من الأسباب التى تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة مع اتباع الإجراءات القانونية اللازمة.
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