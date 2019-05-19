انت الان تتابع درجات الحرارة تعاود الارتفاع.. الأرصاد تعلن طقس الغد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الرصاد تعلن طقس الإثنين 15 رمضان
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، غدا الإثنين، الموافق اليوم الخامس عشر من رمضان ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك،
درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 19 34شبين الكوم 18 33طنطا 18 32دمنهور 17 32الإسكندرية 17 31بلطيم 19 25مطروح 20 30السلوم 21 39سيوة 21 40بورسعيد 19 24دمياط 19 24 الزقازيق 18 34 الاسماعيلية 16 34السويس 18 33العريش 17 26رفح 17 26رأس سدر 20 36نخل 14 32نويبع
الصغرى العظمى
القاهرة 19 34
شبين الكوم 18 33
طنطا 18 32
دمنهور 17 32
الإسكندرية 17 31
بلطيم 19 25
مطروح 20 30
السلوم 21 39
سيوة 21 40
بورسعيد 19 24
دمياط 19 24
الزقازيق 18 34
الاسماعيلية 16 34
السويس 18 33
العريش 17 26
رفح 17 26
رأس سدر 20 36
نخل 14 32
نويبع 24 31
طابا 16 30
كاترين 14 32
الطور 22 30
شرم الشيخ 25 35
الغردقة 26 36
مرسى علم 27 35
الفيوم 20 36
بنى سويف 20 36
المنيا 21 37
أسيوط 20 36
سوهاج 21 37
قنا 22 38
الأقصر 23 39
أسوان 24 39
أبوسمبل 26 39
الوادى الجديد 25 39
شلاتين 23 33
ابو رماد 24 32
حلايب 25 30
راس حدربة 25 30
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