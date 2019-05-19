انت الان تتابع درجات الحرارة تعاود الارتفاع.. الأرصاد تعلن طقس الغد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرصاد تعلن طقس الإثنين 15 رمضان يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، غدا الإثنين، الموافق اليوم الخامس عشر من رمضان ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، Advertisements درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 19 34شبين الكوم 18 33طنطا 18 32دمنهور 17 32الإسكندرية 17 31بلطيم 19 25مطروح 20 30السلوم 21 39سيوة 21 40بورسعيد 19 24دمياط 19 24 الزقازيق 18 34 الاسماعيلية 16 34السويس 18 33العريش 17 26رفح 17 26رأس سدر 20 36نخل 14 32نويبع

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى

القاهرة 19 34

شبين الكوم 18 33

طنطا 18 32

دمنهور 17 32

الإسكندرية 17 31

بلطيم 19 25

مطروح 20 30

السلوم 21 39

سيوة 21 40

بورسعيد 19 24

دمياط 19 24

الزقازيق 18 34

الاسماعيلية 16 34

السويس 18 33

العريش 17 26

رفح 17 26

رأس سدر 20 36

نخل 14 32

نويبع 24 31

طابا 16 30

كاترين 14 32

الطور 22 30

شرم الشيخ 25 35

الغردقة 26 36

مرسى علم 27 35

الفيوم 20 36

بنى سويف 20 36

المنيا 21 37

أسيوط 20 36

سوهاج 21 37

قنا 22 38

الأقصر 23 39

أسوان 24 39

أبوسمبل 26 39

الوادى الجديد 25 39

شلاتين 23 33

ابو رماد 24 32

حلايب 25 30

راس حدربة 25 30

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