التعليم: السيستم شغال الآن.. برجاء إعادة المحاولة

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طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحان اللغة العربية - أرشيفية
أعلن المسئولون عن منصة الامتحان الإلكتروني، منذ قليل، أنه تم الآن تفعيل أكواد الامتحان على منصة امتحانات أولى ثانوي بنجاح، وصار هناك إمكانية للدخول على امتحان اللغة العربية بشكل إلكتروني الآن، وذلك بعدما تلقت بعض المدارس الثانوية، تعليمات بإلزام الطلاب بإعادة محاولة الدخول على منصة الامتحان الإلكتروني، لإتمام امتحان اللغة العربية بالشكل الإلكتروني المطلوب، بعد اللجوء للامتحان الورقي بعد وقوع السيستم في امتحان الفصل الدراسي الثاني لمادة اللغة العربية، حيث يؤدي الامتحانات 650 ألف طالب وطالبة.
وانتابت أولياء الأمور، حالة من القلق عبر الجروبات الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما علموا بفشل أبنائهم في أداء الامتحانات عبر أجهزة التابلت، ووقوع منصة الامتحانات مرة أخرى.وبدى أولياء الأمور استيائهم الشديد من تكرار وقوع المنصة الإلكترونية والتي سبق وأن سقطت في امتحانات مارس الماضية، وأعربت
وانتابت أولياء الأمور، حالة من القلق عبر الجروبات الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما علموا بفشل أبنائهم في أداء الامتحانات عبر أجهزة التابلت، ووقوع منصة الامتحانات مرة أخرى.
وبدى أولياء الأمور استيائهم الشديد من تكرار وقوع المنصة الإلكترونية والتي سبق وأن سقطت في امتحانات مارس الماضية، وأعربت العديد من الأمهات عن القلق على أبنائهم خصوصا بعد فشلهم في الدخول على الأمتحان في العديد من المحافظات ولجوء مديري المدارس إلى تصوير الامتحان، ,تطبيق النظام الورقي علي الطلاب.
وأكدت إحدى أولياء الأمور، عبر صفحة "غرفة عمليات التراكمية"، أن "السيستم الإلكتروني وقع، والامتحان للطلاب ورقي ونزلوا الطلاب يشتروا أقلام حتى ينتهوا في المدرسة من تصوير الامتحان الورقي". (تعرف على ردود أفعال أولياء الأمور)
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