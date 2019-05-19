شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: لدينا أكثر من 100 ألف إمام ومؤذن ..ونحتاج لمزيد من الدعم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ممثلو وزارة الأوقاف خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأحد، إن الوزارة تضم عدداً هائلاً من الموظفين والعاملين، منهم 50 ألف إمام، و61 ألف مؤذن، وثمانية ألف مُقيم شعائر، وثمانية ألف إداري.

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جاء ذلك خلال الرد على استفسار من النائب طلعت خليل، عضو لجنة «الخطة والموازنة»، بالمجلس بشأن مُخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) من مشروع موازنة وزارة الأوقاف للسنة المالية 2019- 2020، والتى بلغت نحو 9 مليارات جنيه.

وأضاف ممثلو وزارة الأوقاف خلال الإجتماع، أن تلك المخصصات هي بمثابة «بدلات» كألف جنيه «بدل صعود منبر»، وستمائة جنيه، لتحسين الدخول.

وأشاروا إلى الوزارة تقوم بتحريك قوافل دعوية وتخصيص دروس دينية، مع منح مزايا للقائمين على نشر الدعوة، لافتين إلى أن هناك حاجة لتقديم مزيد من الدعم المادي، حيث يوجد 1800 مسجد مغلق يحتاج إلى إعادة فتحه.