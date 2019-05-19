شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: نصلي لأجل توبة المتهمين في قضية مقتل الأنبا أبيفانيوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح الأحد، خامس كنيسة خلال رحلته الرعوية الحالية بأوروبا، وهي كنيسة السيدة العذراء والشهيد مرقوريوس بمدينة أونا الألمانية.

ودشن البابا حتى الآن خلال زيارته إلى أوروبا كنيسة السيدة العذراء بمدينة دوسلدروف (ألمانيا) وكنيسة السيدة العذراء والقديسة فيرينا بزيورخ (سويسرا) وكنيسة القديس أثناسيوس الرسولي ببتبورج (ألمانيا) وكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة آلتنا (ألمانيا). إلى جانب الكنيسة المدشنة اليوم.

ورحب محافظ مدينة أونا، ڤيرنار كولتار، بقداسة البابا تواضروس مشيرًا إلى عراقة الكنيسة القبطية وأهميتها.

جاء ذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقيم للبابا تواضروس بمدينة أونا.

وأعرب «كولتار» عن سعادته باستقبال قداسة البابا في مناسبة فريدة مثل تدشين الكنيسة القبطية بمدينة أونا.

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كما عرض المحافظ لتاريخ المدينة، لا سيما دورها التاريخي في استقبال المهاجرين إلى ألمانيا واحتضانهم وحتى الوقت الحالي.

واختتم حديثه بدعوة البابا للتوقيع في الكتاب الذهبي للمحافظة، لكي تصبح زيارته جزءًا من تاريخ المدينة.

وعلى جانب آخر، قال البابا في تصريحات صحفية، إن قضية مقتل الأنبا ابيفانيوس جريمة بها جاني ومجني عليه، وأخذت اهتمامًا كبيرًا لأنها وقعت في دير، والمجني عليه رئيس الدير وصدر حكم محكمة بعد دراسة ومرافعة وأدلة وأصدروا الحكم.

واعتبر البابا أن «الجو العام أعطى أهمية (للقضية) لأنها في دير لكنها جريمة وهو أمر مؤسف ومحزن وأنا متأثر لقتل الأسقف وللحكم على الراهبين.. نصلي لأجل توبتهم.. المهم السماء».

وأضاف البابا حول ما يثار عن تقسيم ايباراشية المنيا وأبو قرقاص أنه «ليس جدلا بل مثل أي إيبارشية يتنيح أسقفها نختار آخر. لهذا نجتمع مع أبنائها، الخدام والكهنة والشمامسة، وهذه الإيبارشية لها وضع خاص عندما درسناها وجدنا أنها كبيرة وتحتاج لأكثر من يد فنري واجبنا نحوها».

وتابع: «توجد إيبارشيات الموضوع يحل بها بسرعة مثل إيبارشية دمياط. كل مكان حسب دراسته، محافظة المنيا كبيرة ومتشعبة وبها مشاريع كثيرة فيوجد فكر التقسيم لتركيز الخدمة مثل ما حدث في إيبارشية الجيزة وبني سويف. ووجهات النظر الموجودة ندرسها ومعنا أنبا مكاريوس وحتي الآن لم نصل لشئ، عندما نصل سننفذ».