شكرا لقرائتكم خبر عن في بورسعيد.. 5075 طالبًا أولى ثانوي أدوا الامتحان ورقيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى 5057 طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوى في بورسعيد، الأحدـ، امتحان اللغة العربية في 22 مدرسة حكومية و7 مدارس خاصة بالنظام الورقى بناء على التعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم، وبدأ الامتحان في الساعة العاشرة صباحا بعد فشل الطلاب في الاتصال بالسيستم من خلال أجهزة التابلت .

وتفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، غرفة العمليات المركزية للامتحانات الصف الاول بمديرية التربيه والتعليم، وإطمأن المحافظ على انتظام سير الامتحانات في يومها الاول على مستوى المحافظة من تقارير غرفة العمليات المركزية وناقش بعض اعضائها حول آليات العمل وسبل التعاون بين الادارات المعنية بالعملية.