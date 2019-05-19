شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة: تسليم جوائز مسابقة «تراثي 4» الأربعاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تُسلم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، جوائز مسابقة «تراثي 4» للفنون التشكيلية، وذلك في التاسعة مساء الأربعاء المقبل 22 مايو، بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا.

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وأوضح المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أن وزيرة الثقافة سوف تفتتح معرض الأعمال المشاركة بالمسابقة، بعد إعلان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

جدير بالذكر أنه قد تقدم للمسابقة 137 فنانا تشكيليا، ووقع اختيار لجنة التحكيم على مائة عمل فني لـ73 فنانا، وتم الاختيار وفقًا لشروط ومعايير المسابقة.

يذكر أن لجنة التحكيم تكونت برئاسة د. حمدي أبوالمعاطي نقيب الفنانين التشكيليين، وعضوية كل من د. إبراهيم غزالة الأستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، والفنان أحمد شيحة، ود.سيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة القاهرة، ود.هشام سعودي العميد الأسبق لكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، ود. ياسر منجي أستاذ بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة.