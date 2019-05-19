شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الفوج الثاني عشر من معتمري غزة عبر بوابة معبر رفح البري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل إلى الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة الفوج الثاني عشر من معتمري قطاع غزة، وذلك عبر بوابة معبر رفح البري في شمال سيناء.

وأكد مصدر مسؤول، أن الفوج يضم 800 معتمرًا غزيًا، حيث تم توفير عدد إضافي من السيارات لنقلهم إلى مطار القاهرة الدولي، للسفر جوًا إلى الأراضي العربية السعودية، لأداء مناسك العمرة.

يذكر أن السلطات المصرية تقوم بفتح المعبر في اتجاه واحد يوم الأحد من كل أسبوع لعبور المعتمرين الفلسطينيين من قطاع غزة على عدة أفواج، بواقع 800 شخصًا في كل فوج.