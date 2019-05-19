شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تهنئ أيمن الرمادي لفوزه بثاني أفضل مدرب في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، مع الكابتن أيمن الرمادي لتهنئته بفوزه بثاني أفضل مدرب في الإمارات في دوري الإمارات للمحترفين والذي يعد ضمن أقوى الدوريات بالوطن العربي.

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كما أعربت وزيرة الهجرة، في اتصال تليفوني، عن فخرها بما حققه الكابتن أيمن الرمادي من نجاح في ملاعب كرة القدم الإماراتية، حيث أثبت كفاءته العالية، مشيدة بما يحرزه المصريون بالخارج من نجاحات في المجالات كافة، وتمنت الوزيرة النجاح والتوفيق لأبناء المصريين بالخارج في كل المجالات.

ومن جانبه، أشاد الرمادي باتصال وزيرة الهجرة له، مؤكدًا أن فرحته بتهنئة دولته له لا تقارن بأي تهنئة أخرى، مشيرًا إلى أنه عندما حسم أمره وعزم على اقتحام عالم التدريب، لم يكن طريقه مفروشًا بالورود، فنجاحه جاء نتيجة لاجتهاده وأخذه بالأسباب واتجاهه للتدريب في سن صغير.

والجدير بالذكر أن الكابتن أيمن الرمادي من كلية التربية الرياضية، ولعب في عدد من الأندية المصرية أبرزها المقاولون العرب والقناة وأسوان، إلى أن تعرض للإصابة المفاجئة والتي كانت عبارة عن قطع في الرباط الصليبي في عام 1994، وقرر اعتزال ممارسة لعبة كرة القدم مبكراً، لكي يتجه إلى التدريب بعد حصوله على عدد من شهادات التدريب المعتمدة من أكبر معاهد كرة القدم على مستوى العالم، وكانت البداية عندما سافر إلى الإمارات عام 1999 لكي يبدأ أولى رحلات التدريب على المستوى الاحترافي، وأثبت كفاءته العالية في ملاعب كرة القدم الإماراتية مرات عديدة.