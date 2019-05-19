شكرا لقرائتكم خبر عن 1740 طالبًا يؤدون الامتحان الورقي بعد سقوط السيستم بمدارس مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لم يستطع طلاب الصف الأول الثانوي بمدارس مطروح الدخول على السيستم لأداء امتحان اللغة العربية كأول امتحان للنظام الجديد للصف الأول الثانوي، الذي يؤدي الامتحان فيه حوالي 1740 طالبا وطالبة بمطروح من طلبة المدارس والمنازل والخدمات في حوالي 16 مدرسة يمطروح.

ونجح فقط في الدخول على السيستم الخاص بمنصة الامتحانات 20 طالبا من أصل 1740 طالبا بمدارس مطروح بعد ساعة وربع من الامتحان الإلكتروني، وتم تحويل الامتحان للنظام الورقي البديل والمعد في حالات الطوارئ والضرورة القصوى.

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كان اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، قد قام بجولة صباح الأحد، بالمرور على لجان امتحانات الصف الأول الثانوي والاطمئنان على طلبة المدارس.

كان المحافظ قد وجه لسمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بتذليل جميع العقبات وحل كافةالمشاكل التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير الامتحانات بشكل طبيعي ،مشدداً على أهمية توفير الأجواء المناسبة لنجاح العملية الامتحانية مع التوجيه لشركة الكهرباء لتأمين التيار الكهربائي دون انقطاع مع التواصل مع غرفة العمليات الخاصة بالامتحانات لتذليل أي عقبات.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن 1740 طالب منهم 1460 طالب نظامى و155 طالب منازل و125 خدمات في 16 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية يؤدون الامتحان اليوم الأحد بمطروح، وأنه تنفيذًا للتعليمات الوزارية تمت طباعة جدول الامتحان موضحاً به موعد وأكواد الجلسات لكل طلاب الصف الأول الثانوي، مع التأكد من ربط أجهزة التابلت الخاصة بكل طالب بالمنصة الإلكترونية بالمدرسة المقيد بها قبل مواعيد آداء الامتحانات، مشيرا إلى الجاهزية الفنية والادارية لجميع المدارس الثانوى بالمحافظة.

وأكد النيلى أن المديرية كانت مستعدة بخطط بديلة للامتحانات الورقية وبشكل فوري في حالة حدوث عطل مفاجئ بالشبكة الإلكترونية أو على المستوي الشخصي لكل طالب في حالة حدوث أي أعطال ،موضحاً أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة سير عملية الإمتحان والتواصل المستمر مع مديري الإدارات لحل أي مشاكل للسيستم قد تواجه اللجان أو الطلاب.