شكرا لقرائتكم خبر عن 50 مدرسة ببني سويف تنجح في أداء الامتحانات الإلكترونية لطلاب أولى ثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر داخل مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، عن نجاح 50 مدرسة من إجمالي 72 مدرسة في أداء طلاب الصف الأول الثانوي امتحاناتهم إلكترونيا.

وأضافت المصادر أن مديرية التربية والتعليم نجحت بعد نصف ساعة في تدارك أزمة عدم تفعيل أكواد امتحانات للطلاب، وأبلغت الطلاب بعد تسليم بعضهم الامتحانات بنظام الورقي بالعودة إلى التابلت والدخول إلى منصة الامتحانات.

ويذكر أن امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي، والتي بدأت، الأحد، بمادة اللغة العربية، شهدت فشل دخول طلاب لمنصة الامتحانات الإلكترونية.