شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء امتحانات «أولى ثانوي» في بعض مدارس الشرقية ورقيًا بعد «وقوع السيستم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد عدد من مدارس محافظة الشرقية، الأحد، صعوبة دخول طلاب الصف الأول الثانوي على المنصة الإلكترونية للامتحانات، بسبب «وقوع السيستم»، وتقرر عقد الامتحان فيها ورقيًا، بينما تمكن عدد آخر من الطلاب من تأدية الامتحان من خلال جهاز «التابلت».

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ومن جانبه، تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عددًا من لجان الامتحانات بمدارس الشهيد أحمد وحيد التجريبية للغات بنين والزقازيق الثانوية العسكرية بنين للاطمئنان على سير الامتحانات، والتأكد من توفير الأجواء المناسبة لأداء امتحان الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي بسهولة ويسر، كما قام المحافظ بتفقد لجان امتحان طلاب «الخدمات والتحرير والمنازل» للصف الأول الثانوي.

أجرى المحافظ حواراً هادئاً مع الطلاب للاطمئنان على مستوى الامتحان، وما إذا كانت لديهم أي شكاوى أثناء أدائهم الامتحانات.

وأكد المحافظ أنه تم تزويد اللجان بوسائل الإضاءة اللازمة وتهيئة الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات وتوفير التهوية والاهتمام بأعمال النظافة، موضحاً أن الامتحانات تسير في أجواء هادئة ودون مشاكل، والأسئلة من داخل المنهج المدرسي، مشدداً على التصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج على القواعد المنظمة للامتحانات.