شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف شبرا الخيمة يترأس القداس الإلهي عقب مقتل كاهن كنيسة مار مرقس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الأنبا مرقس، أسقف شبرا الخيمة وتوابعها، صلاة القداس الإلهي بكنيسة مار مرقس المنشية شبرا الخيمة، بعد أن قطع رحلته العلاجية بالولايات المتحدة الأمريكية وعاد إلى الوطن إثر الحادث الذي شهدته الكنيسة بمقتل القمص مقار سعد على يد خادم بالكنيسة الأسبوع الماضى.

وقدم مرقس واجب العزاء للآباء الكهنة وشعب الكنيسة ومن المقرر أن يزور أسرة القتيل بمنزلهم اليوم ليقدم واجب العزاء لزوجته وأسرته برفقة مجموعة كبيرة من الآباء كهنة الإيبارشية.

Advertisements

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا يفيد بمصرع القس «مقار سعد، 65 عامًا راعى كنيسة مار مرقس بشبرا الخيمة من سلاح نارى طبنجة على يد خادم بالكنيسة ويدعى «كمال.ش»، 54 عامًا متأثرا بإصابته بطلق نارى بالرأس والبطن.

وعقب قيام المتهم بتسليم نفسه للشرطة اعترف بوجود خلافات بينه وبين القس لسابقة قيام المجني عليه بالاتفاق معه بمساعدته في زواج ابنته وإعطائه مبالغ مالية، ولم يف بذلك ومنذ يومين قام بإعطائه مبلغا ماليا قدره 1000 جنيه.

وتابع المتهم أنه طلب مبلغا ماليا آخر من المجنى عليه، إلا أنه رفض فحدثت بينهما مشادة كلامية قام على أثرها بإطلاق عدة أعيرة نارية صوبه محدثا إصابته التي أودت بحياته، وقام بعدها بتسليم نفسه للشرطة.

تحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة حبس المتهم على ذمة التحقيقات والتحفظ على كاميرات المراقبة.