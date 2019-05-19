شكرا لقرائتكم خبر عن في امتحانات الصف الأول الثانوي.. حضر الطلاب والورق ووقع «السيستم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت امتحانات الصف الأول الثانوي إلكترونيا، صباح الأحد، بعدد طلاب يقرب من 600 ألف طالب وطالبة، وهو الامتحان الأول لتطبيق منصة الامتحانات الإلكترونية.

مع مرور الدقائق الأولى بدأت مشاكل الطلاب مع التابلت تتزايد، ففي دمياط كان الوضع مرتبكًا لنحو 10 آلاف و772 طالبا وطالبة بسبب توقف السيستم في البداية، حيث أدى الممتحنون امتحانهم ورقيا من الساعة 9 ونصف صباحا، ومع تمام الساعة الحادية عشرة عاد السيستم للعمل وفتحت منصة الامتحان، ولكن قررت غرفة عمليات الوزارة استمرار إجراء الامتحان بالنظام الورقي لاستقرار الطلاب وتجنب ارتباكهم.

وفي الإسكندرية، لم يختلف المشهد كثيراً، فبدأ طلاب الصف الأول الثانوي امتحانات نهاية العام ورقيا دون تابلت وذلك بسبب تعذر الدخول على سيستم الوزارة وبعد محاولات استمرت حتى التاسعة والربع صباح الأحد ليحل محله الورقي.

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وفي مدارس شمال سيناء، انطلقت الامتحانات لـ2617 طالبًا وطالبة في 29 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية الست، وجاء الامتحان ورقيًا بنظام البوكليت في 26 مدرسة على مستوى المحافظة، بجانب امتحان الطلبة إلكترونيا عن طريق جهاز التابلت في مدارس الشهيد عمرو شكري الثانوية العسكرية والشهيد أحمد عسكر الثانوية بنات والألفي الثانوية بنات بمدينة العريش.

وفي مدارس جنوب مرسي علم، أدى الطلاب الامتحانات ورقيا دون تابلت وذلك بسبب وجود مشاكل في توصيل التيار الكهربائي للمدرسة.

وأكدت نورا فاضل، مدير عام التربية والتعليم بالبحر الأحمر أن جميع مدارس المحافظة جاهزة لأداء امتحانات الصف الأول الثانوي إلكترونيا باستثناء مدرسة أبوغصون بمرسى علم، والذي يبلغ عدد طلابها ٨ فقط، سيؤدون الامتحان ورقيا، مضيفة أن طلاب الصف الأول الثانوي بنظامي منازل والخدمات سيؤدون الامتحان ورقيا.

وأدى فشل «السيستم» في البحيرة إلى لجوء مديرية التربية والتعليم إلى أداء امتحان اللغة العربية ورقيًا، ما تسبب في تأخر أداء الامتحانات عن مواعيدها، وخرج الطلاب لشراء الأقلام والأدوات المطلوبة لحل الامتحان ورقياً.