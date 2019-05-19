شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يطلع على آخر الاستعدادات والإجراءات التنظيمية ببطولة الأمم الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اطلع على آخر الاستعدادات وموقف الإجراءات التنظيمية الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩ لكرة القدم التي تستضيفها مصر الشهر المقبل.

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