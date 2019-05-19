شكرا لقرائتكم خبر عن في القليوبية...3 مدارس فقط تؤدي امتحانات أولى ثانوي بالتابلت والباقي ورقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أنه نظراً لوجود خلل بالمنصة على مستوى المحافظة، سوف يؤدي الطلاب بالمدارس على مستوى المحافظة امتحان مادة اللغة العربية، اليوم، الأحد، ورقياً بنسبة 99.5%، فيما عدا 3 مدارس بالمحافظة يؤدي طلابها الامتحان إلكترونياً، وهي مدارس «الشموت والسادات وبطا» الثانوية.

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وأكد طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن المديرية أنهت كل استعداداتها لاختبارات نهاية الفصل الدراسى الثانى، للصف الأول الثانوى، وفقاً للنظام الجديد للعام الدراسى 2018-2019م، حيث يؤدى صباح اليوم الأحد 39 ألفاً و252 طالباً الاختبارات في 12 إدارة تعليمية.

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية عاطف سلامة وكيل المديرية، والدكتور محمد عبدالرشيد مدير عام التعليم العام، وكل من مديرى التعليم الثانوى والتطوير التكنولوجى، لمتابعة سير الاختبارات والتعامل الفورى مع أي طارئ.

وأشار «عجلان» إلى أن الطلاب كانوا من المفترض أن يؤدوا اختبار اللغة العربية، على فترتين صباحية للمدارس الحكومية من 9 إلى 12 ظهراً، ومسائية للمدارس غير الحكومية من 1 إلى 4 عصراً وبزمن 3 ساعات، مؤكداً أن الاختبار الإلكترونى هو الأصلى للطلاب، ولن يتم اللجوء إلى الاختبار الورقى في بداية الامتحان الإلكترونى إلا في حالة الضرورة القصوى، وبعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسؤول التطوير التكنولوجى بالمدرسة، مع اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، وبعد أخذ موافقة غرفة متابعة سير الامتحان بالوزارة، وتحرير محضر بمعرفة الملاحظين، وأخصائى التطوير التكنولوجى، في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الاختبار وذلك ضماناً لحق الطالب.