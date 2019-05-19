شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا تتلقى تعليمات باستبدال امتحانات التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بـ«الورقي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن مسؤولون بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، استبدال نظام الامتحان الإلكتروني «التابلت» لطلاب الصف الأولي الثانوي، من الإلكتروني إلى الورقي في المناطق التي تشهد أعطالا بسبب التزاحم على شبكة الإنترنت.
قال صفوت جارح، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إنه تم إصدار تعليمات باستبدال التابلت بالورقي في حالة حدوث عطل بشبكة اتصالات الإنترنت، مؤكداً أنه تم توزيع الأسئلة في الساعات الأولى من الصباح.
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