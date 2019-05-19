شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا تعلن عن نجاح مدارس في أداء طلابها الامتحان بنظام «التابلت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، نجاح بعض المدارس في الدخول على منصة الامتحانات بـ«التابلت» بجانب أداء مدارس أخرى الامتحان بشكل ورقي.

وأضاف أن هناك توجهات مستمرة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وبالتنسيق مع الإدارات التعليمية التسع لمتابعة سير الامتحانات بكافة المدارس، والإبلاغ عن أي شكاوى للتعامل معها فوراً.

ويذكر أن بعض الإدارات التعليمية بعدد من المحافظات شهدت ارتباكا لسقوط السيستم الإلكتروني لامتحانات الصف الأول الثانوي، ما أدى إلى استبدال الامتحانات الإلكترونية بنظام الورقي القديم.