شكرا لقرائتكم خبر عن 23 مليارا و92 مليون جنيه للتأمين الصحى الشامل فى 2019/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل 23 مليارا و92 مليون جنيه، بحسب ما استعرضته لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأحد، لمناقشة مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/ 2020، فيما يخص قطاعات الصحة والسكان.

وأوضح المشروع أن الموازنة المُقدّرة للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بلغت 23 مليارا و92 مليون جنيه، بانخفاض 833 مليون جنيه عن السنة المالية السابقة 2018/ 2019، وأشارت وزارة المالية فى مشروع موازنة الهيئة إلى أنه فى ضوء موقف التنفيذ الفعلى، يجوز خلال السنة المالية الجديدة زيادة التكاليف والمصروفات، على أن ينعكس ذلك على نتائج الأعمال، وأن تُعدّل موازنة الهيئة تبعًا لذلك.

ووفق تفاصيل الموازنة، فقد بلغت جملة التكاليف والمصروفات مليارى جنيه، وبلغ الفائض المرحل (الأرباح المحتجزة) 10 مليارات و546 مليون جنيه، وجملة الاستخدامات الرأسمالية والاستثمارية 10 مليارات و546 مليون جنيه.