شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل نظام "تذكرتى" للحصول على بطاقة المشجع وحجز تذاكر أمم أفريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "تذكرتى" عن تشغيل نظام "تذكرتى" على الإنترنت للحصول على بطاقة المشجع وحجز تذاكر المباريات لبطولة كأس الأمم الأفريقية توتال 2019 وذلك من خلال الاتصال بشبكة الانترنت العالمية.

ويأتى هذا النظام مستخدماً أحدث التقنيات وتطبيقات الحجز الإلكتروني عالمياً، حيث يلزم للقيام بالحجز إلكترونيا للتذاكر المتاحة عن طريق اللجنة المنظمة للبطولة، تسجيل بيانات المشجع وحصوله على بطاقة المشجع Fan ID والتى تتيح له حجز التذاكر.

كما أن بطاقة المشجع ستكون بمثابة جواز المرور من بوابات الاستادات المختلفة أثناء البطولة بخلاف تذكرة المباراة أو المباريات التى تم حجزها.

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وتأتى سهولة النظام فى خطوات تتم خلال دقائق معدودة أولها الدخول على موقع "تذكرتى" www.tazkarti.com واختيار التسجيل للحصول على بطاقة المشجع ليدخل المستخدم رقم تليفونه المحمول لتصله رسالة نصية على التليفون تحتوى كود تشغيل التسجيل، وبإدخاله فى الخانة الظاهرة على الشاشة يبدأ النظام فى طلب البيانات الشخصية للمشجع حسب بطاقة الرقم القومى مع إرفاق ملف لصورة شخصية وملف لصورة من بطاقة الرقم القومى.

ويبدأ النظام فى التشغيل للتحقق من البيانات المسجلة، وهو الأمر الذى بدأت الأنظمة العالمية لإدارة البطولات العالمية مثل كأس العالم لكرة القدم فى استخدامها لضمان أمان المشجعين فى الملاعب، وينتظر المستخدم لحين وصول رسالة نصية جديدة أو إيميل يتضمن الرقم الخاص ببطاقة المشجع "Fan ID" و كلمة المرور على النظام وبذلك يتم التسجيل بنجاح.

وبعدما يدخل المشجع على النظام باستخدام بطاقة المشجع وكلمة المرور يمكنه الدخول لاختيار المباريات التى يرغب الحجز بها ويختار الدرجة التى يود الجلوس بها ومكان جلوسه للتشجيع.

ويتيح النظام الدفع باستخدام عدة وسائل تظهر للمشجع، ويتم الدفع إلكترونياً، ويمكن للمشجع طباعة بطاقة المشجع وكذلك التذكرة التى قام بحجزها.