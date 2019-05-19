شاهد.. كوبرى تحيا مصر يضىء ليل القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنجاز كبير ذلك الذى أقيم بروض الفرج، فكوبرى تحيا مصر يعتبر أيقونة المشاريع القومية فى الفترة الأخيرة، وأصبح مزاراً سياحياً صباحاً ومساءً، ويضىء القاهرة ليلا بأضوائه المبهرة التى تسر الناظرين. وأصبح الممشى الزجاجى أيقونة الفسح المصرية التى يأتيها المصريون من شتى البقاع. فيديو.. البهجة تهزم الحر والصيام على محور روض الفرج https://www.youm7.com/story/2019/5/18/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AC/ Advertisements مدونون عرب عن افتتاح كوبرى تحيا مصر: إنجاز جديد يُضاف للسيسى https://www.youm7.com/story/2019/5/18/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D9%8F%D8%B6%D8%A7%D9%81/ موجز10.. حساب موسوعة جينيس يحتفى بمحور روض الفرج: مثير لإعجاب العالم https://www.youm7.com/story/2019/5/17/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B210-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B6- فيديو جديد يستعرض أبرز مشاهد بناء محور روض الفرج وكوبرى تحيا مصر https://www.youm7.com/story/2019/5/17/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D9%88%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%89/

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