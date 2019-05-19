شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. موجة حارة تبدأ غدا والعظمى بالقاهرة تتجاوز 40 درجة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لـ" الخليج 365" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها توقعات الارصاد لموجة حارة تبدأ غدا وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

موجة حارة تبدأ غدا والعظمى بالقاهرة تتجاوز 40 درجة نهاية الأسبوع

كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس تشهد بداية من غد الإثنين، ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة لنهاية الأسبوع، موضحا أن درجات الحرارة العظمى بالقاهرة ستصل غدا الإثنين لـ34 درجة ومتوقع أن تصل لـ40 درجة بنهاية الأسبوع .

صور.. 20 معلومة عن مطار "العاصمة الإدارية" المقرر افتتاحه قريبا

تستعد وزارة الطيران المدني لافتتاح مطار "العاصمة الادارية" الجديد خلال الأيام القادمة لينضم إلى مطار سفنكس الجديد الذى تم افتتاحه رسميا خلال شهر يناير الماضي، وأقلعت منه رحلات داخلية تابعة لشركة مصر للطيران، وذلك تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 التى تهدف إلى تحقيق خطة الدولة فى التنمية الاقتصادية وتنشيطا للحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وزيادة حركة الركاب والسفر ومعدلات التنمية فى مختلف المحافظات.

المحكمة ترفع الجلسة لإصدار القرار طلب الرد بقضية "التلاعب بالبورصة"

رفعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقى، لجمال مبارك فى محاكمة 9 متهمين آخرين فى قضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك، لإصدار القرار النهائى فى طلب رد الهيئة.

هيئة فرانكفورت الألمانية تدرس إقامة معرض عالمى للنسيج فى مصر

عقدت وزارة التجارة والصناعة لقاءً موسعا مع ممثلى هيئة معارض فرانكفورت الألمانية، برئاسة "أو بيم" عضو مجلس إدارة الهيئة، لاستعراض خطة إقامة معرض تجارى دولى للصناعات النسيجية فى مصر خلال الفترة المقبلة.

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مرسوم أميرى بالموافقة على اتفاقية الربط الالكترونى بين مصر والكويت

كشف مصدر مطلع، صدور مرسوم أميرى كويتي، بالموافقة على مذكرة التفاهم بين الحكومتين المصرية والكويتية، بشأن ربط أنظمة القوى العاملة بين البلدين إلكترونيا.

السيسي يطلع على موقف الإجراءات التنظيمية لـ"الأمم الأفريقية 2019"

اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسى، علي آخر الاستعدادات وموقف الإجراءات التنظيمية الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم التى تستضيفها مصر الشهر المقبل.

المالية: مكافحة التهرب الضريبى أولوية.. ونتعاون مع جهات دولية لحصاره

قالت وزارة المالية، إن مكافحة التهرب الضريبى أولوية للوزارة والحكومة بكاملها، خاصة ما يتعلق بمواجهة ممارسات التجنب الضريبى، وإنها تتعاون جع جهات دولية بغرض مكافحة التهرب بكل صوره.

10 جنيهات فدية الصيام عن اليوم الواحد كحد أدنى بشرط عدم القدرة على الصيام

حددت دار الافتاء المصرية قيمة فدية الصيام لمن لا يستطيع الصوم بقية حياته و الحد الأدنى 10 جنيهات عن اليوم الواحد، مشددة على أن من يستطيع الصوم بعد انقضاء العذر عليه القضاء بعدد الأيام التى أفطرها، سواء كان ذلك لمرض يرجى شفاءه أو لحمل أو رضاعة أو غير ذلك.