شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النفط العراقى: سحب "إكسون موبيل" لموظفيها بالجنوب قرار سياسى غير مقبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير النفط العراقى، ثامر الغضبان، اليوم الأحد، إن إجلاء شركة "إكسون موبيل" موظفيها الأجانب من حقل غرب القرنة 1 جنوبى العراق، أمس، أمر غير مبرر وغير مقبول.

وأضاف الوزير العراقى، فى بيان صادر عنه، أن "انسحاب عدد من العاملين فى شركة إكسون موبيل من حقل غرب القرنة بشكل مؤقت أو احترازى، رغم أعدادهم القليلة، لا علاقة له إطلاقا بالوضع الأمنى فى الحقول النفطية جنوبى العراق، أو بتهديدات ما، وإنما هو لأسباب سياسية".

وأشار إلى أنه بعث رسالة إلى الشركة، يطلب فيها العودة للعمل بحقول النفط الجنوبية فورا، وذلك قبل اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين بالشركة خلال الأسبوع الجارى.

وكان مسؤولون عراقيون قد قالوا فى وقت سابق إن "إكسون موبيل"، التى وقعت عقدًا طويل الأمد لتطوير حقل النفط لصالح شركة نفط الجنوب، سحبت كل موظفيها الأجانب البالغ عددهم نحو 60 شخصا أمس السبت.