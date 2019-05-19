برلماني يهنئ "الطيران" بمناسبة مرور 56 عاما على افتتاح مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

وجه النائب محمد المسعود عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، التهنئة لوزير الطيران المدني ولجميع القيادات والعاملين بمطار القاهرة الدولي بمناسبة مرور 56 عامًا على افتتاحه رسميًا عقب ثورة يوليو.

وأضاف "المسعود"، في بيان اليوم الأحد، أن مطار القاهرة، منذ افتتحه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في 18 مايو عام 1963، أصبح واحدًا من أكبر وأهم المطارات في المنطقة العربية والإفريقية، وأصبح يستقبل رحلات لأكثر من 60 شركة طيران من مختلف العالم، لخدمة ما يقرب من 20 مليون راكب سنويًا.

وأشاد النائب، بالتطوير والتحديث المستمر للمطار، معلنًا تأييده التام لتنفيذ شركة ميناء القاهرة الجوي لعدد من المشروعات الضخمة لزيادة الخدمات التي يقدمها المطار ومنها مشروع الفندق الكبير الذي يخدم السياحة المصرية، إضافة لمشروع تطوير مبنى الركاب 1 أقدم المباني بالمطار والذي تم افتتاحه كأول مبنى للركاب بالمطار.