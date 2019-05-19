عين شمس: مد إقامة طلاب المدن الجامعية بكلية الألسن حتى 20 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل: أعلنت جامعة عين شمس موافقة شؤون التعليم والطلاب، على مد فترة إقامة طلاب المدن الجامعية للفرق الأربعة بكلية الألسن حتى 20 يونيو القادم. واشترطت شؤون الطلاب، بحسب بيان، أن يسدد الطلاب مصروفات الإقامة عن شهر يونيو 2019. وكان الدكتور عبدالمعطي صالح، وكيل كلية الألسن لشؤون التعليم والطلاب، قد أرسل خطابا لإدارة الجامعة يوصي بالسماح للطلاب بالبقاء بالمدينة الجامعية حتى انتهاء امتحانات نهاية العام.

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