محافظ الجيزة: تمشيط الشوارع من أي إشغالات يوميا وتوقيع غرامات على المخالفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

وجه محافظ الجيزة أحمد راشد، اليوم الأحد، بضرورة تمشيط شوارع المحافظة من أي إشغالات يوميا، وعدم السماح بأي تعديات على الطريق العام والحفاظ على حقوق المواطنين في السير بالشارع .. مشددا على عودة الانضباط إلى الشارع واستعادة الوجه الحضاري لاسيما وأن الجيزة من أكبر المحافظات السياحية في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم لمناقشة عدد من الموضوعات التي تمس الحياة اليومية لمواطني المحافظة.

كما وجه المحافظ شرطة المرافق بإعداد جدول ونظام عمل يومي لرفع الإشغالات من الشوارع بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وإعطاء الأولوية للشوارع ذات الكثافات المرورية العالية والشوارع المتواجد بها منشآت تجارية متعددة، لما لها من أهمية كبيرة في التأثير على الحركة المرورية وعلى الحياة اليومية للمواطنين.

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وكلف راشد بتنظيم حملات ليلية مكبرة على المقاهي والكافيتريات المتعدية على حرم الطريق وتوقيع غرامات على المخالفين وعدم الاقتصار على الحملات التي تتم بالفترات الصباحية.

كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بالنزول للشارع وقيادة حملات الإشغالات بأنفسهم وعدم الاكتفاء بتلقي التقارير الورقية ، وتتم مواجهة المخالفين على الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وأكد أنه سيقوم بنفسه بقيادة حملات لرفع الإشغالات بالإضافة إلى متابعته للحملات المكبرة التي ستتم على مدار اليوم بمختلف قطاعات المحافظة.

يذكر أنه تم شن حملة هي الأكبر من نوعها بالمحافظة، حيث تم رفع الإشغالات من شارع عثمان محرم (الطالبية) بحي العمرانية بعد سنوات من تعدي المخالفين عليه، حيث تمكنت المحافظة من رفع كم هائل من حالات التعديات والإشغالات للمقاهي والمحلات والمطاعم ورفع أكثر من 30 سيارة متهالكة وإزالة لأسواق ومواقف عشوائية من الشارع ساهمت في تحقيق سيولة مرورية كبيرة لمسها المواطنين وأشادوا بها.​