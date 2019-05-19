8 إجراءات.. "السكة الحديد" تواجه بيع التذاكر في السوق السوداء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

أعلنت هيئة السكة الحديد، استعدادها لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين إلى الوجه القبلي خلال فترة عيد الفطر المبارك، واتخذت الهيئة، عدة إجراءات لمواجهة السوق السوداء لبيع التذاكر التي تنشط خلال مواسم الأعياد والمناسبات.

وينشر "الخليج 365" 8 إجراءات للهيئة لمواجهة السوق السوداء، أبرزها:

- إضافة٤٩٠ عربة علاوة باجمالي ١٣٩ ألف مقعد إضافى على القطارات المكيفة المدرجة بجدول التشغيل الطبيعي.

- تشغيل ١٠ قطارات إضافية في الاتجاهين بمناسبة عيد الفطر بدءًا من ٢٨ مايو الحالي إلى ١٠ يونيو المقبل.

- تشديد الرقابة على شبابيك الحجز وداخل صالات الحجز.

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- التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة على حجز التذاكر لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب.

- صرف التذاكر مقدمًا يوميًا من الساعة ٩.٠٠ صباحًا بجميع القطارات من القاهرة إلى الوجه القبلي.

- تخصيص٧٠ % من المقاعد المتاحة بها للحجز عليها عن طريق محطة القاهرة فقط.

- زيادة منافذ صرف التذاكر بالمحطات بفتح شبابيك وتركيب أكشاك إضافية.

- صرف ٤ مقاعد فقط من شبابيك الحجز كحد أقصى بموجب بطاقة الرقم القومي.