مصر للطيران: إقلاع 15 رحلة إلى السعودية لنقل 3500 معتمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

تسير شركة مصر للطيران اليوم الأحد، 15 رحلة جوية من مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى السعودية لنقل 3 آلاف و500 معتمر لأداء مناسك عمرة شهر رمضان.

وقالت مصادر بالشركة، إنه من المقرر أن تسير الشركة 8 رحلات إلى مطار جدة الدولي، و7 رحلات جوية إلى مطار المدنية المنورة، تقلع جميعها من مبني الرحلات الموسمية بمطار القاهرة في إطار الجسر الجوي الذي تسيره الشركة لتقل 100 ألف معتمر خلال شهر رمضان.​