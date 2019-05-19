محافظ القاهرة: إزالة فورية للعقارات المخالفة والأدوار الزائدة عن الترخيص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تواصل أحياء محافظة القاهرة نشاطها المكثف وخطتها اليومية لشن حملاتها المكبرة بكافة شوارع وميادين العاصمة بالتنسيق مع شرطة المرافق تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، باستمرار مواجهة جميع المظاهر السلبية وإعادة الانضباط للشارع بتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين، مع التركيز على القضاء على بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية بكافة وتيسير حركة المرور، وكذلك مراجعة تراخيص الكافيهات والمقاهي والمحال وإغلاق المخالف منها وغير الملتزمة باشتراطات الترخيص، مع عمل مسح شامل للعقارات المخالفة والأدوار الزائدة عن الترخيص وإصدار قرارات إزالة فورية.

وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بحسب بيان صحفي، على رؤساء الأحياء بضرورة متابعة المخالفات في المهد قبل استفحالها واتخاذ الإجرات القانونية ضد المخالفين الاستثناء لتنفيذ القانون وترسيخ هيبة الدولة وحفاظًا على المواطنين وأرواحهم في المقام الأول ومن هذا المنطلق قام حـي المقطــم بإيقـاف أعمال بناء مخالف وضـم المسافة الحرة للدور الأرضي بالقطعة رقم 9249 بشارع عادل المليجي، كما قام الحي برفع تراكمات القمامة بشارع 44 وتجريد ونظافة ورفع كفاءة منطقة الـ70 فدان عند مدخل الأسمرات بالإضـافة إلى إصـلاح ماسورة مياه بطريق الأتوستراد وتم شفـط المياه من الشـوارع.

وأغلق حي الخليفة مقهى مخالف مقام بدون ترخيص بشارع شيخون بجوار المكتبة الحضارية، إلى جانب غلق وتشميع محل كاوتشوك 26 شارع صلاح الدين الشرقي وتنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين من شارع المنشية بالسيدة عائشة وشارع صلاح الدين الغربي وميدان السيدة عائشة بمشاركة شرطة المرافق وقسم الشرطة ومسؤلي الإشغالات والمتابعة الميدانية.

وشن حي حلوان حملة مكبرة لرفع إشغـالات المحلات والباعة الجائلين شملت (ميدان الحطة - المرغنـي - محمــد سيــد أحمد) إلى جانب حملة نظافة وتجريد ورفع كفاءة شارع المطافئ بالمشروع الأمريكي والشوارع المحيطة بها، فضلًا عن ميدان الشهدا، وعمر بن عبدالعزيز، ورفــع الإعـلانات المخالفة بشوارع الحي

Advertisements

ونفذ حي المقطم قرار إزالة رقم 57 لسنة 2019 بإيقاف أعمال وفك التندات الخشبية للشروع لبناء دور سادس بعد الأرضي بالقطعة رقم 5239 منطقة ه وتنفيذ قرار الإزالة رقم 2540 لسنة 2019 بإزالة تندة بمسطح 2 متر وزوايا حديدية وباب صاج بمنطقة الردود للعقار رقم 7 بلوك1 منطقة التجاريين، كما قام الحي بحملة لرفع إشغالات المقاهي والمحلات والتندات المخالفة بالتنسيق مع شرطة المرافق، وقسم الشرطة ومسئولي الإشغالات والمحلات والمتابعة الميدانية بمساكن البحر الأحمر، مساكن الدلتا، مساكن الإسكندرية.

وأعلن اللواء هشام أبوالنصر، مدير إدارة شرطة المرافق، أن الحملات الميدانية لرفع الإشغالات الثابتة والمتحركة وإزالة التعديات والمخالفات بجميع أشكالها تتم وفقًا لخطة تم البدء في تنفيذها منذ أيام وتستمر يوميًا على مدار الفترة القادمة لحين تحقيق أهدافها في تحقيق التواجد الشرطي والأمني والانضباط والنظام بالشارع القاهري وإعادة الوجه الحضاري للعاصمة بالتنسيق مع أجهزة الأحياء.

وأكد أن حملات الأحياء بالمناطق الأربع أمس، أسفرت مجمعة عن تحرير 130 محضر إشغال طريق و500 إزالة إدارية و28 محضر إدارة بدون ترخيص و13 محضر تلوث بيئة ورفع 6 عربات يد لبيع الخضار والفاكهة وإزالة 6 لافتات إعلانية، وشملت الحملة أيضًا تنفيذ 8 محاضر مخالفة شروط الترخيص، وتم مصادرة الإشغالات وإيداعها بمخازن الأحياء والمرافق وإحالة المخالفين للنيابة المختصة.

وأشار أبوالنصر، إلى أنه تم تكليف رؤساء المكاتب الفرعية التابعة للإدارة بالمرور على جميع المنشآت المهمة والحيوية والمدارس والجامعات والكنائس ومكاتب البريد ومحطات مترو الأنفاق ورفع كافة الإشغالات بمحيطها بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وهيئة النظافة وأقسام الشرطة، مشددًا على أن الحملات ضمت معظم أحياء المنطقة الشرقية ففي حي المطرية شملت الشوارع والميادين الرئيسية الكافيهات والمقاهي غير المرخصة وفي المرج شملت ميدان شارع المرج الغربي وشارع الصحة والشوارع والميادين الرئيسية والمناطق المحيطة بدور العبادة والمحيطة بالمدارس، بينما أحياء المنطقة الشمالية التي شملتهم الحملات (الزاوية الحمراء - الزيتون) والمنشآت المهمة والمناطق المحيطة بدور العبادة والمحيطة بالمدارس ومحطات مترو الأنفاق وشملت الحملة حي الأميرية وحي الحدائق.