سقوط عصابة سرقة رواد البنوك في المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت رجال المباحث بالقاهرة، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم تتبع رواد البنوك لسرقتهم بالمعادي.

كان قسم شرطة البساتين تبلغ من (مالك ورشة ألوميتال- مقيم بدائرة القسم)، بأنه عقب قيامه بصرف مبلغ مالي قدره (50 ألف جنيه) من أحد البنوك - كائن بدائرة قسم شرطة المعادي توجه لمسكنه مستقلًا السيارة ملكه، وقام بترك السيارة أسفل العقار سكنه وبداخلها المبلغ المالي وعقب عودته لاستقلال السيارة، اكتشف كسر الزجاج وسرقة المبلغ المالي ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة (مستأجرة لأحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية - سبق اتهامه في قضية سرقة) وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (شخص آخر يحمل جنسية ذات الدولة- مقيمان بمحافظة الجيزة).

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عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما (مبلغ مالي قدره 40 ألف جنيه).

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب (التتبع وكسر زجاج السيارة) وأقرا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات الواقعة، وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجني عليه اتهمهما بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.