في 24 ساعة.. ضبط 107 قضايا تموينية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
شنت الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، حملة مكبرة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون وخاصة ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، في مجال الحرص على ضبط الأسعار بالأسواق لتخفيف الأعباء على جميع المواطنين وخاصة محدودي الدخل.
أسفرت الحملة عن ضبط 107 قضية منها، 23 عدم حمل شهادة صحية، 13 إدارة منشأة بدون ترخيص، 9 بيع بأزيد من السعر الرسمي، 25 عدم الإعلان عن الأسعار، 12 انتاج خبز ناقص الوزن، 15 انتاج خبز غير مطابق للمواصفات 2 غش تجاري ضبط لحوم غير صالحة للاستخدام الأدمي بإجمالي 775 كجم.
تم تقنين الإجراءات حيالهم. بمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة، وتم تقنين الإجراءات القانونية حيالهم.
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