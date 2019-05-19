الأموال العامة: ضبط "موظف صرافة" لاتهامه بإجراء تحويلات غير مشروعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث الأموال العامة بالدقهلية، في ضبط شخص لإجرائه تحويلات مالية بالعملة الأجنبية لعدد من التجار والمستوردين بإحدى الدول الأجنبية بطرق غير مشروعة.

وتمكن فرع الإدارة بشرق الدلتا عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية لقيامه باستغلال فترة عملة بإحدى شركات الصرافة، وإجراء تحويلات لخارج البلاد بالدولار الأمريكي إلى إحدى الدول الأجنبية باسم بعض التجار والمستوردين من ذات الدولة، مقابل عمولة يتحصل عليها، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة، وتبين أن حجم التحويلات التي قام بإصدارها لأشخاص مختلفين بالدولة طبقاً للفحص المستندي خمسة وسبعون ألف دولار أمريكي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهم للنيابة للتحقيق.