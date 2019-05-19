الانتظار الخاطئ يضرب شوارع الجيزة بـ 1038 مخالفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة للمرور بالجيزة، حملة مكبرة للعمل على سيولة الحركة المرورية وفي إطار خطة قطاع أمن الجيزة الموضوعة.

تم القيام بحملة مرورية مكبرة بمراكز وأقسام القطاع للعمل على سيولة الحركة المرورية أسفرت عن ضبط 1038 انتظار خاطئ، 3284 متنوع، 15 سائقين تحت تأثير المخدرات، 6 حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، 10 الصلاحية الفنية للسيارة، 1616 نموذج 125، 49 عدم استخدام حزام الأمان، 64 التصالح الفوري، حملة السرفيس، 10 ملصقات ومتعلقات، 70 تجاوز السرعة المقررة، بإجمالي 2854 مخالفة متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة.