الداخلية: القبض على 10 متهمين في واقعة اعتراض "سيارة المطافئ " في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 10متهمين من مرتكبي واقعة اعتراض سيارة الحماية المدنية، حال قيامها بالسيطرة على حريق شب بقطعة أرض زراعية بمحافظة البحيرة.

كان مركز شرطة المحمودية، تبلغ بنشوب حريق بكمية من التبن بقطعة أرض فضاء ملك بعض الأشخاص بناحية ليديا القصر دائرة المركز، وإتهام (مزارع -51 سنة - معين لنظارتها) لشخصين مقيمان بذات الناحية، بإضرام النيران بالتبن لخلافات على قيمة إيجار مساحة من الأرض الزراعية بين المتهمان ومالكي تلك الأرض، وقيام المتهمان وأهليتهما باعتراض سيارة الحماية المدنية حال توجهها لإخماد الحريق .

وتم استهداف القرية بحملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، لضبط المتهمين وكافة المخالفات. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط 10 مزارعين من مرتكبي واقعة اعتراض سيارة الحماية المدنية، وفحص 44 شخص مشتبه بهم، من بينهم 6 من ذوي الأحكام، وضبط 11 مركبة بدون ترخيص 7 توك توك، 4 دراجات نارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والاستمرار في استهداف القرية بحملة مكبرة لضبط باقي المتهمين وكافة المخالفات.