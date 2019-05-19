مصر | سقوط عاطلين بحوزتهما 430 قرصا مخدرا في الموسكي والظاهر

وتعود الواقعة عندما تمكنت إدارة مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل ، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 4 قضايا " سلاح ، تبديد ، شيك " ) وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة الموسكى .وبحوزتهم 250 قرص مخدر ، مبلغ مالى ، هاتف محمول ) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

كما تم ضبط عاطل حال تواجده بدائرة قسم شرطة الظاهر ، وبحوزته 180 قرص مخدر ، عدد 3 زجاجات لعقار الريفوتريل المخدر ، مبلغ مالى ، هاتف محمول )، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.