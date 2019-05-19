مصر | سقوط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم تتبع وسرقة رواد البنوك بالبساتين

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ألقى رجال المباحث بالقاهرة، في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم تتبع وسرقة رواد البنوك بالبساتين.

وورد بلاغ لقسم شرطة البساتين من (مالك ورشة ألوميتال- مقيم بدائرة القسم ) وقرر بأنه عقب قيامه بصرف مبلغ مالي قدره ( 50 ألف جنيه ) من أحد البنوك -كائن بدائرة قسم شرطة المعادى توجه لمسكنه مستقلًا السيارة ملكه، وقام بترك السيارة أسفل العقار سكنه وبداخلها المبلغ المالي وعقب عودته لاستقلال السيارة، اكتشف كسر الزجاج وسرقة المبلغ المالي ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة (مستأجرة لأحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية- سبق إتهامه فى قضية سرقة) وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالإشتراك مع (شخص آخر يحمل جنسية ذات الدولة- مقيمان بمحافظة الجيزة).